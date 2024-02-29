Фигуристка Медведева убежала с шоу Бузовой
Российская фигуристка Евгения Медведева после скандала покинула шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на телеканале ТНТ, сообщает телеканал «360».
По словам ведущих, это связано с ее неготовностью к провокационным вопросам. Спортсменка в программе была в женской команде. Также в качестве гостя на шоу пригласили певца Шуру. Участники обсудили, нормально ли организовывать романтические встречи в туалете самолета, а затем стали рассуждать, нужно ли брать детей на вечеринки.
Когда слово дали Медведевой, она попыталась на примере номеров из фигурного катания объяснить разницу между детскими и взрослыми программами. Один из зрителей стал нелестно высказываться в адрес Шуры. Между мужчиной и исполнителем начался конфликт.
Фигуристка вышла из студии. Как заявила Бузова, спортсменка не выдержала накала страстей и видимо не была готова к другим вопросам.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева переживала из-за ухода блогера Дани Милохина из проекта «Ледниковый период», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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