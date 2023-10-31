Медведева исполнит главную роль в шоу Авербуха «Корова на льду»

Постановщиком выступил Илья Авербух. Шоу создано по мотивам сказки Антона Соя. Медведева исполнит роль коровы Мули.

Стоимость билетов - от 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Спектакль пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го

Медведева завершила спортивную карьеру в 2023 году. Этой осенью фигуристка выступила в главной роли в мюзикле «Кармен».

Ранее сообщалось, что Медведева попала в ДТП во время поездки на такси в Москве. Фигуристка не пострадала, передает «Радиоточка НСН».

