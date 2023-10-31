Медведева исполнит главную роль в шоу Авербуха «Корова на льду»
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит в главной роли в новом новогоднем шоу «Корова на льду».
Постановщиком выступил Илья Авербух. Шоу создано по мотивам сказки Антона Соя. Медведева исполнит роль коровы Мули.
Стоимость билетов - от 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Спектакль пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го
Медведева завершила спортивную карьеру в 2023 году. Этой осенью фигуристка выступила в главной роли в мюзикле «Кармен».
Ранее сообщалось, что Медведева попала в ДТП во время поездки на такси в Москве. Фигуристка не пострадала, передает «Радиоточка НСН».
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