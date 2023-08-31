Фигуристка Горбачева объяснила причину своего исчезновения

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках, и кратко объяснила причину своего исчезновения. Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовала в Telegram-канале.

«Пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», - сказала она.

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Накануне мама Алины Горбачевой заявила, что 28 августа вечером девочка ушла с тренировки, но не вернулась домой. Отмечалось, что Алина была на тренировке, проходившей на «Чкалов Арене». Там она якобы поссорилась с тренером, пошла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе, зашла в парк, а потом исчезла, оставив свои вещи на набережной. Фигуристку искали водолазы, волонтеры и спасатели – всего порядка 50 человек.

История с исчезновением Алины Горбачевой должна стать уроком для родителей и тренера, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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