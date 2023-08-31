Фигуристка Горбачева объяснила причину своего исчезновения

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках, и кратко объяснила причину своего исчезновения. Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовала в Telegram-канале.

«Пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», - сказала она.