Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере

Поступок фигуристки Алины Горбачевой может сказаться на ее дальнейшей карьере, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передает РИА Новости.

Она назвала поступок юной спортсменки безответственным и добавила, что в этой ситуации ей жалко тренера девушки. Также Тарасова заявила, что спортсменам необходимо работать с психологами.

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Накануне фигуристка Алина Горбачева в своих соцсетях извинилась за то, что напугала всех своим исчезновением.

«Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием», - написала она, призвав не верить громким заголовкам СМИ.

О пропаже 16-летней спортсменки 29 августа сообщила накануне ее мама. В поисках подростка были задействованы кинологи и водолазы. В итоге ее обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров, передает «Радиоточка НСН».

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