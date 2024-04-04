Фигуристка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко
4 апреля 202403:01
Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщают «Известия».
Она выложила в соцсети фотографии с возлюбленным. «Я сказала: «Да», — подписала совместный снимок спортсменка.
Пара воспитывает совместного ребенка, который родился 30 октября 2022 года. Фигуристка долгое время скрывала отца Адриана. В марте 2023 года она решилась рассказать о нем.
В 2020 году Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru