Фигуристка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщают «Известия».

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Она выложила в соцсети фотографии с возлюбленным. «Я сказала: «Да», — подписала совместный снимок спортсменка.

Пара воспитывает совместного ребенка, который родился 30 октября 2022 года. Фигуристка долгое время скрывала отца Адриана. В марте 2023 года она решилась рассказать о нем.

В 2020 году Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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