Аделина Сотникова попала в больницу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в больницу. Как сообщает Sport24, спортсменка помещена в городскую клиническую больницу № 67. При этом источник не сообщает о причинах госпитализации фигуристки. Известно лишь, что Сотниковой сделали операцию. В свою очередь, агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась. При этом друзья спортсменки подчёркивают, что уже давно не виделись с ней, а в Instagram Сотниковой появляются не новые фотографии, а снимки, сделанные некоторое время назад, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что разбирательство против олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой по делу о нарушении допинговых правил прекращено. К такому решению пришла дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета. Прекращение разбирательства связано с отсутствием доказательств, которые бы подтвердили применение запрещённых веществ и манипуляцию пробами, сообщает Insidethegamez.biz со ссылкой на заявление МОК.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с апреля 2017 года тренирует Сотникову, в беседе с НСН порадовался за свою подопечную.
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