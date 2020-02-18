Аделина Сотникова попала в больницу

Ранее НСН писала, что разбирательство против олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой по делу о нарушении допинговых правил прекращено. К такому решению пришла дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета. Прекращение разбирательства связано с отсутствием доказательств, которые бы подтвердили применение запрещённых веществ и манипуляцию пробами, сообщает Insidethegamez.biz со ссылкой на заявление МОК.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с апреля 2017 года тренирует Сотникову, в беседе с НСН порадовался за свою подопечную.

