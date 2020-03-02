Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортсменка добавила, что принимать участие в соревнованиях она больше не может по состоянию здоровья. Тем не менее, совсем с катка Сотникова пообещала не уходит и будет продолжать радовать своих поклонников, но уже не на профессиональной основе.

Напомним, что недавно Аделина Сотникова перенесла операцию. Кроме того, в 2016 году Сотникова прервала спортивную карьеру, однако участвовала в ледовых шоу.

На Олимпиаде в Сочи фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, также на ее счету две серебряные медали на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

