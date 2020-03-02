Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сказала в эфире эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — сказала Сотникова.

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Спортсменка добавила, что принимать участие в соревнованиях она больше не может по состоянию здоровья. Тем не менее, совсем с катка Сотникова пообещала не уходит и будет продолжать радовать своих поклонников, но уже не на профессиональной основе.

Напомним, что недавно Аделина Сотникова перенесла операцию. Кроме того, в 2016 году Сотникова прервала спортивную карьеру, однако участвовала в ледовых шоу.

На Олимпиаде в Сочи фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, также на ее счету две серебряные медали на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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