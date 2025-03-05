Фигурантка дела о сухпайках для российской армии изобличила других обвиняемых

Фигуранты дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны были изобличены и привлечены к уголовной ответственности после того, как одна из обвиняемых, Эльвира Смирнова, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Смирнова была арестована в апреле 2024 года вместе с топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат» Александром Михайленко и Валерием Ковалевичем, а также предпринимателем Игорем Котельниковым, который спустя месяц скончался в СИЗО.

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По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны завышалась, а поставляемая продукция не соответствовала требованиям. Ущерб оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Экспертиза признала часть сухпайков непригодными для использования, однако защита настаивала, что их заменили на качественные, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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