Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 29 дронов ВСУ над 7 регионами РФ

Глава Минздрава Мурашко заявил, что лекарственных препаратов от COVID-19 в стране достаточно и что они работают

21 россиянин пострадал в ДТП с автобусом в Египте

Порядка 20 человек отравились в столовой одного из социальных центров в Москве

В репертуар Большого театра возвращается опера Бородина «Князь Игорь»