Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам "Грязинского пищевого комбината" Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны, сообщается на сайте суда.
20 апреля 2024 года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров компании по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны РФ.
По информации суда, стоимость контрактов, которые были заключены с ведомством, была заведомо завышена.
Отмечалось, что такая преступная схема была сделана с помощью увеличения расходов на приготовление питания. При этом качество продукции не соответствовало условиям договора. В связи с этим сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей. Известно, что всего ГПК поставило в армию России более 9,1 млн сухпайков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru