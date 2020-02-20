«Февральское чудо»: В небе над Подмосковьем заметили радугу

Между тем, ранее НСН писала, что жители европейской территории России могут рассчитывать на раннюю весну. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, в частности, в столичном регионе март будет более теплым, чем обычно, а весна придет раньше. При этом он подчеркнул, что не исключает и понижения температур, а также выпадения снега в первый весенний месяц. Кроме того, Вильфанд предупредил, что снять теплые плащи можно будет не раньше середины апреля.

