«Февральское чудо»: В небе над Подмосковьем заметили радугу
Необычное для зимы явление – появление радуги – сегодня могли наблюдать жители Подмосковья. Портал «Метеоновости» отмечает, что она появилась в результате температурных аномалий.
Синоптики объяснили возникновение «февральского чуда»: из-за усилившихся температурных контрастов произошла активизация вторичного холодного фронта, заклубились кучево-дождевые облака и грянули кратковременные ливни, пишут Дни.ру.
«Все это в конечном итоге было озарено февральской радугой», - рассказали метеорологи, которых цитирует сайт «Подмосковье Сегодня».
Добавим, накануне суточная температура воздуха в Москве превысила норму более чем на 10 градусов. В столичном регионе был зафиксирован абсолютный максимум для 19 февраля. К 16:00 воздух прогрелся до +4,7 градуса.
Между тем, ранее НСН писала, что жители европейской территории России могут рассчитывать на раннюю весну. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, в частности, в столичном регионе март будет более теплым, чем обычно, а весна придет раньше. При этом он подчеркнул, что не исключает и понижения температур, а также выпадения снега в первый весенний месяц. Кроме того, Вильфанд предупредил, что снять теплые плащи можно будет не раньше середины апреля.
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