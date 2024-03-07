Февраль 2024 года стал самым теплым в мире

Специалисты изучили данные, собранные при помощи спутников, метеостанций, судов и самолетов по всей планете. По данным экспертов, средняя температура воздуха в прошедшем месяце составляла 13,54°C, это на 0,81°C выше среднего значения в 1991-2020 годах. Кроме того, показатель на 0,12°C превысил среднюю температуру февраля 2016-го, который ранее считался самым теплым.

Синоптики отметили, что температура в среднем по Европе была на три градуса выше обычной. Также в феврале было теплее в Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки и Африки, а также в западных районах Австралии.

Между тем Минэкологии Подмосковья сообщило, что зимы в регионе стали более теплыми за 30 лет, отмечает телеканал «360». В целом температура воздуха в стране повышается с 1976 года.

