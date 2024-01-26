В Европе побит температурный рекорд для середины зимы
26 января 202420:11
Температура воздуха в испанской Валенсии в январе достигла +30,7 градусов, что стало максимальным значением для этого времени года в Европе, сообщает Evening Standard со ссылкой на данные синоптиков.
В центре Пиренейского полуострова столбики термометров поднялись до отметки +25…+27 градусов.
По мнению специалистов, жара в разгар зимы говорит о серьезных изменениях климата.
Ранее NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru