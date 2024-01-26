В Европе побит температурный рекорд для середины зимы

Температура воздуха в испанской Валенсии в январе достигла +30,7 градусов, что стало максимальным значением для этого времени года в Европе, сообщает Evening Standard со ссылкой на данные синоптиков.

СМИ: Ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким в истории

В центре Пиренейского полуострова столбики термометров поднялись до отметки +25…+27 градусов.

По мнению специалистов, жара в разгар зимы говорит о серьезных изменениях климата.

Ранее NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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