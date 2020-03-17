Февраль 2020 года признан вторым самым теплым в истории
Февраль 2020 года стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений. К такому выводу пришли ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет Москва 24. Исследователи отмечают, что средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века.
При этом абсолютный рекорд тепла фиксировался в 2016 году. Это связано с Эль-Ниньо – нагревом вод на экваторе Тихого океана, которое резко повлияло на погоду. Кроме того, по словам специалистов, в сезоне 2019-2020 годов температуры поднялись почти до максимальных значений без участия Эль-Ниньо.
Ранее НСН писала, что жителей России ждут погодные аномалии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе в Новосибирске и Красноярске прогнозируется теплая погода, а жителей юга европейской части страны ждет резкий перепад температур.
Вильфанд отметил, что в Сибири ожидаемая температура составит +4..+10 градусов. А вот в Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и Крыму прогнозируются заморозки. При этом температура воздуха будет выше обычных значений, отмечает RT.
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