Февраль 2020 года признан вторым самым теплым в истории

Февраль 2020 года стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений. К такому выводу пришли ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет Москва 24. Исследователи отмечают, что средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века.

При этом абсолютный рекорд тепла фиксировался в 2016 году. Это связано с Эль-Ниньо – нагревом вод на экваторе Тихого океана, которое резко повлияло на погоду. Кроме того, по словам специалистов, в сезоне 2019-2020 годов температуры поднялись почти до максимальных значений без участия Эль-Ниньо.