В Москву после резкого похолодания возвращается аномальное тепло
Самым теплым днём наступившей недели в Москве станет четверг, 19 марта. Как отмечает портал «Метеоновости», днём столбики термометров дотянутся до отметки +8 градусов. По области синоптики обещают до девяти градусов тепла. При этом средняя суточная температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше нормы.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Снегопад начался в столице 14 марта. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что повторения столь сильного снегопада в столице в ближайшие дни не будет.
Кстати, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы. Как заявили в Гидрометцентре, предупреждение из-за порывистого ветра в столичном регионе будет действовать с 21:00 понедельника до 19:00 среды. Предупреждение из-за гололедицы будет действовать с 21:00 понедельника до 09:00 вторника.
Такой же уровень опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тверской областей, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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