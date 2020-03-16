В Москву после резкого похолодания возвращается аномальное тепло

Самым теплым днём наступившей недели в Москве станет четверг, 19 марта. Как отмечает портал «Метеоновости», днём столбики термометров дотянутся до отметки +8 градусов. По области синоптики обещают до девяти градусов тепла. При этом средняя суточная температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше нормы.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Снегопад начался в столице 14 марта. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что повторения столь сильного снегопада в столице в ближайшие дни не будет.