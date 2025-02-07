Фестивали Comic Сon и «Игромир» пройдут осенью этого года

В настоящее время идет процесс формирования их программ, начались предварительные переговоры с партерами и спонсорами. В «Яндексе» подчеркнули, что проблем с привлечением посетителей не будет, так как аудитория этих фестивалей уже сформирована.

В пресс-службе также рассказали, что компания 29 января выкупила все права на проведение этих мероприятий.

Ранее Lumen рассказали, как выступали на Comic Con Russia, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



