В России вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart
Аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart под названием «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» вышел в «Яндекс Книгах», рассказали в компании.
Выход сборника приурочен к релизу третьего сюжетного дополнения «Atomic Heart: Чары морских глубин». Сборник дополнен серией иллюстраций к книге от профессиональных художников.
Сборник будет состоять из 15 рассказов, два из которых доступны эксклюзивно в книжном сервисе и не представлены в печатном издании. Каждый рассказ представляет из себя короткий аудиоспектакль с озвучкой от актеров и звуковым сопровождением.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что после нашумевшей экранизации игровой вселенной Fallout фильм или сериал по шутеру Atomic Heart также имеет все шансы на коммерческий успех.
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