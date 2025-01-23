В России вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart

Выход сборника приурочен к релизу третьего сюжетного дополнения «Atomic Heart: Чары морских глубин». Сборник дополнен серией иллюстраций к книге от профессиональных художников.

Сборник будет состоять из 15 рассказов, два из которых доступны эксклюзивно в книжном сервисе и не представлены в печатном издании. Каждый рассказ представляет из себя короткий аудиоспектакль с озвучкой от актеров и звуковым сопровождением.



Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что после нашумевшей экранизации игровой вселенной Fallout фильм или сериал по шутеру Atomic Heart также имеет все шансы на коммерческий успех.

