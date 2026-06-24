В Москве для исключения перебоев с поставками топлива отменили пропуска для бензовозов. Бензин на некоторых заправках стоит уже почти 100 рублей. Более 20 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Ситуация осложняется тем, что в данный момент продолжаются сельскохозяйственные работы, в том числе посевная. Шипулин отметил, что в Краснодарском крае нашли решение проблемы.

«На наш взгляд, в этом году перекупщики накручивают. Цена нашей продукции, а именно пшеницы, падает. В то же время цена на солярку, дизтопливо, без которого невозможно работать, растет. В середине мая солярка была 75 рублей за литр, а в середине июня – 88 рублей за литр. Но это не самая большая цена. Эту тему поднимали на совещании, которое проводил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека сказал, что вопрос прорабатывают. В течение пяти месяцев, с июля по ноябрь, будут прямые поставки от "Роснефти", "Лукойла» и "Газпрома" по фиксированной цене. Будет гарантированно предоставлен объем топлива, необходимый для уборочных работ. Сейчас мы подаем заявки. Думаем, что с 1 июля ситуация на Кубани стабилизируется», - сказал он.

Ранее основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев сообщил НСН, что сельхозпроизводители вынуждены покупать топливо по любой цене, а рентабельность будут подсчитывать осенью.

