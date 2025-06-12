Цена десятка яиц в РФ опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

Стоимость десятка яиц в России составила менее ста рублей впервые с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По сведениям ведомства, в конце весны этот продукт подешевел до 96,5 рубля. В апреле и мае 2024 года яйца стоили 102,8 и 117,7 рубля соответственно. Цены опустились до показателей ниже октября 2023 года, когда десяток яиц в среднем обходился в 97,1 рубля.

Согласно данным Росстата, меньше всего яйца стоят в Мордовии (69 рублей), Крыму (70 рублей), Пензенской области (72 рубля).

Между тем Минпромторг предложил меры для стабилизации цен на овощи борщевого набора, для этого необходимы долгосрочные контракты между поставщиками и торговыми сетями, пишет Ura.ru.

