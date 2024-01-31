Роспотребнадзор заявил о 10 случаях заболевания корью в Великом Новгороде
31 января 202412:15
Десять членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что среди контактных с заболевшими кори не выявили. Так, это первый случай заболевания в этом году.
Ранее, 25 января, случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, после чего в них ввели ограничения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru