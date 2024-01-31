Роспотребнадзор заявил о 10 случаях заболевания корью в Великом Новгороде

Отмечается, что среди контактных с заболевшими кори не выявили. Так, это первый случай заболевания в этом году.

Ранее, 25 января, случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, после чего в них ввели ограничения, передает «Радиоточка НСН».

