Роспотребнадзор заявил о 10 случаях заболевания корью в Великом Новгороде

Десять членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь

Отмечается, что среди контактных с заболевшими кори не выявили. Так, это первый случай заболевания в этом году.

Ранее, 25 января, случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, после чего в них ввели ограничения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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