Фем-активистка рассказала, почему женщинам платят меньше

Среди основных патриархальных пережитков активистка отметила экономическую дискриминацию. Средняя заработная плата женщин на 30% меньше, чем у мужчин. Она считает, что из-за гендерных шаблонов женщины не уверены в себе.

«Возможно, они считают себя менее квалифицированными, оценивают себя всегда ниже, чем мужчины с аналогичной квалификацией и образованием, поэтому изначально могут согласиться на меньшую оплату труда», - посетовала Лазерсон.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН, как преодолеть стереотипное представление о женщине как «хранительнице очага».

