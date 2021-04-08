Фем-активистка рассказала, почему женщинам платят меньше
Автор профеминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что наличие списка «неженских» профессий не говорит о желании сохранить женское здоровье.
Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила избавиться от списка «неженских» профессий.
Автор профеминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что наличие списка не говорит о желании сохранить женское здоровье.
«Запрещенное не может быть привилегией. Если тебе запрещают, значит, у тебя вообще нет такой возможности. Это, конечно, дискриминация. У каждого человека, независимо от пола, должно быть право выполнять любую работу. Запрет на «неженские» профессии противоречит декларации о правах человека», - считает активистка.
Она вспомнила резонансный случай, когда девушка отвоевывала себе право быть снайпером.
«Раньше такое занятие тоже числилось в списке запрещенных для женщин профессий. Если бы вы увидели эту девушку! Она сильнее и выносливее многих снайперов. Поэтому ограничение по половому признаку – это уже совсем какая-то архаика», - отметила собеседница НСН.
К счастью, гендерное равенство набирает обороты, радуется Лазерсон. Она напомнила, что 2021 году список запрещенных для женщин профессий сократили. Теперь представительницы прекрасной половины человечества могут управлять большегрузами, сельхозтехникой, быть летчиками, машинистами, боцманами и матросами.
Среди основных патриархальных пережитков активистка отметила экономическую дискриминацию. Средняя заработная плата женщин на 30% меньше, чем у мужчин. Она считает, что из-за гендерных шаблонов женщины не уверены в себе.
«Возможно, они считают себя менее квалифицированными, оценивают себя всегда ниже, чем мужчины с аналогичной квалификацией и образованием, поэтому изначально могут согласиться на меньшую оплату труда», - посетовала Лазерсон.
Ранее семейный психолог Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН, как преодолеть стереотипное представление о женщине как «хранительнице очага».
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