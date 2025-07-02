Климатолог объяснил, почему точный прогноз погоды можно дать лишь на 3 дня

Предсказать погоду достоверно на неделю по определению невозможно из-за хаоса в атмосфере, относительно точный прогноз делается на три дня. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский на форуме «Земляне».

Он пояснил, что классический погодный прогноз делается на 14 дней, однако более менее точный прогноз можно составить лишь в пределах трех дней.

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При этом он привел в пример холодную июньскую погоду в Москве и уточнил, что это лишь аномальное явление, а не тенденция, поэтому нельзя на основе этой аномалии делать точных прогнозов на будущее.

«Тот факт, что, например, в Москве в июне было холодно, не отменяет общей тенденции. Это лишь отдельные аномалии... Погода в нашей стране очень изменчива, поэтому мы не можем полагаться на личные ощущения, говоря о глобальном потеплении», - считает он.

Также Чернокульский рассказал, что в целом идет тренд на рост температуры: аномально холодных зим становится меньше, а теплых — больше.

Ранее климатолог Михаил Марков рассказывал, что июнь может стать одним из самых экстремальных месяцев в 2025 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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