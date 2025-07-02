Климатолог объяснил, почему точный прогноз погоды можно дать лишь на 3 дня

При этом он привел в пример холодную июньскую погоду в Москве и уточнил, что это лишь аномальное явление, а не тенденция, поэтому нельзя на основе этой аномалии делать точных прогнозов на будущее.

«Тот факт, что, например, в Москве в июне было холодно, не отменяет общей тенденции. Это лишь отдельные аномалии... Погода в нашей стране очень изменчива, поэтому мы не можем полагаться на личные ощущения, говоря о глобальном потеплении», - считает он.

Также Чернокульский рассказал, что в целом идет тренд на рост температуры: аномально холодных зим становится меньше, а теплых — больше.

Ранее климатолог Михаил Марков рассказывал, что июнь может стать одним из самых экстремальных месяцев в 2025 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

