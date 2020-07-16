Федоров обрадовался открытию транспортного сообщения с Белоруссией

Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН отметил, что это хорошая новость, не только для туристов, но и тех, кто работает или учится на две страны.

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«Напомню, Белоруссия игнорировала пандемию, поэтому общение в прежнем режиме между двумя странами грозила усилением эпидемии коронавируса у нас в России. Сегодня все признаки говорят о том, что в скором времени, наконец, можно будет посетить Минск, Несвиж, замок «Мир». А те, кто ездит в Белоруссию, или, наоборот, из Белоруссии в Россию по работе, учебе, получат возможность заниматься своим делом», – подчеркнул он в интервью НСН.

Кроме того, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что в случае второй волны COVID-19 россиянам необходимо быть готовыми, особенно психологически.

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ТЕГИ:ВЦИОМВалерий ФедоровТуризмРоссияБелоруссия
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