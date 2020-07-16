Федоров обрадовался открытию транспортного сообщения с Белоруссией

«Напомню, Белоруссия игнорировала пандемию, поэтому общение в прежнем режиме между двумя странами грозила усилением эпидемии коронавируса у нас в России. Сегодня все признаки говорят о том, что в скором времени, наконец, можно будет посетить Минск, Несвиж, замок «Мир». А те, кто ездит в Белоруссию, или, наоборот, из Белоруссии в Россию по работе, учебе, получат возможность заниматься своим делом», – подчеркнул он в интервью НСН.

Кроме того, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что в случае второй волны COVID-19 россиянам необходимо быть готовыми, особенно психологически.

