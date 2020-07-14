Шушкевич об отстранении Бабарико от выборов: Белоруссия - полицейское государство

«У нас полицейское государство, а Бабарико создал реальную опасность – его популярность гораздо выше, чем у (действующего президента Белоруссии Александра - прим. НСН) Лукашенко. У меня нет сомнений, что за него проголосовало бы большинство. Хотя я сторонник другого кандидата, но Бабарико очень яркий, толковый и серьезный человек. Лукашенко понял, что он проиграет. Все «незаконные» опросы показывают всего 3% популярности Лукашенко, а у Бабарико очень большая поддержка. Поэтому и надо было что-то делать – придумали бандитское обвинение. Ведь сейчас практически нет решения суда о том, что он в чем-то виноват. Считаю, что его сняли совершенно незаконным образом. Переживаем дикий капитализм, как когда-то был в латинских странах, который, к моему великому сожалению, поддерживается Россией», - высказал свою точку зрения Шушкевич.

В ходе онлайн-трансляции заседания ЦИК Ермошина озвучила письмо из Комитета государственного контроля, в котором говорилось о преступной деятельности Бабарико. Также в декларации не были отражены недвижимое имущество и доходы от несколько фирм. Кроме того, Бабарико был обвинен в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок, в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж.

Представитель политика отметил, что обвинения не доказаны, а суд над Бабарико еще даже не начинался. Однако ЦИК Белоруссии счет эти доводы неубедительными.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что участие Бабарико в гонке за президентское место подстегнуло внимание к деятельности «Белгазпромбанка», однако у правоохранительных органов и раньше были вопросы к финансисту.

