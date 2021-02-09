Счетная палата выявила регионы с самой загрязненной водой

Счетная палата (СП) РФ опубликовала отчеты по анализу "экологической реабилитации" питьевой воды в различных регионах страны; в ведомстве выявили самые загрязненные водные объекты в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СП по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

По данным СП, наибольший уровень загрязнения приходится на Свердловскую область, здесь множество объектов с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения. Также в список неблагополучных с экологической точки зрения субъектов вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.

В разные годы в список входили также Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) в этих регионах не проводилась. СП также указало на данные Роспотребнадзора, согласно которым в России за указанный период почти на 10% выросла доля воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям; в прошлом году она составила 30,1% от общего числа взятых проб.

Кроме того в СП выяснили, что почти четверть субсидий для ЭРВО в период с 2013 по 2020 гг. были направлены в Чечню: это составило 1,1 миллиарда рублей. При этом пробы воды в различных районах республики, по данным ведомства, "соответствовали санитарным требованиям".