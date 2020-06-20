Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса

В театре Сатиры сообщили об увольнении народного артиста России Федора Добронравова. По сведениям пресс-службы, актер уволился по собственному желанию, сообщает РИА Новости.

«Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию», — сообщили в театре Сатиры.

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По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.

Ранее журналист Фёкла Толстая в эфире НСН усомнилась в окончании пандемии коронавируса.

«И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – призналась она в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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