В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19
В России за прошедшие сутки подтверждено 7889 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлено 576 952 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений», — сказано в официальном сообщении.
При этом за минувшие сутки в стране скончался 161 человек с диагнозом COVID-19. За все время распространения коронавирусной инфекции погибли 8002 человека.
В России выздоровели от COVID-19 за сутки 10 186 человек, за все время - 334 592.
Ранее журналист Фёкла Толстая в эфире НСН усомнилась в окончании пандемии коронавируса.
«И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – призналась она в интервью НСН.
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Заразились
577 тыс.+7 889 / сут.
Умерли
8 002+161 / сут.
Выздоровели
335 тыс.+10 186 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru