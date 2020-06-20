В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19

В России за прошедшие сутки подтверждено 7889 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлено 576 952 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений», — сказано в официальном сообщении.

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При этом за минувшие сутки в стране скончался 161 человек с диагнозом COVID-19. За все время распространения коронавирусной инфекции погибли 8002 человека.

В России выздоровели от COVID-19 за сутки 10 186 человек, за все время - 334 592.

Ранее журналист Фёкла Толстая в эфире НСН усомнилась в окончании пандемии коронавируса.

«И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – призналась она в интервью НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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