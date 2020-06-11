Федерация автовладельцев: Новая система проверки водителей на алкоголь увеличит коррупцию

ГИБДД тестирует систему, которая позволит проверить на алкоголь всех водителей в потоке. Предполагается, что за несколько секунд автоинспектор поймет, может ли в выдыхаемом воздухе у водителя быть алкоголь.

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов заявил, что система эта не автоматическая, без остановки водителя она не работает. В итоге отличия от уже существующего способа определения наличия алкоголя в крови нет.

За год Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушение ПДД

«Водитель дышит в какой-то прибор. Если, условно говоря, загорается зелёная лампочка, то можно ехать дальше, если красная, требуется дополнительная проверка. Всё это будет происходить в ручном режиме, водителя всё равно надо будет остановить. Непонятно, чем это отличается от старой доброй «трубочки», – сказал Едрышов в интервью «Радио 1».

По мнению главы Федерации автовладельцев, эта система сможет лишь серьезно увеличить коррупцию на дорогах.

Инициатива ГИБДД возникла после резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер сел за руль пьяным, выехал на Садовом кольце на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика погиб.

Михаил Ефремов за последний год получил 50 штрафов от ГИБДД за нарушение ПДД. В основном это штрафы за нарушение скоростного режима, пришедшие с камер дорожного движения. Нетрезвым за рулем за этот период времени актера не ловили.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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