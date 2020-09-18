Россиян предупредили о предстоящих массовых сокращениях

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин разошелся с Минэкономразвития в оценках падения ВВП в 2020 году и его роста в последующие годы. Если Минэкономики оценивает падение ВВП России по итогам года в 3,9%, то Кудрин заявляет о 4-5%. Ожидаемые министерством темпы роста показателя выше 3% в последующие годы выглядят «очень оптимистично», заявил он.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мысль, что в прогнозах как Кудрина, так и Минэкономразвития наблюдается рост ВВП и рост доходов населения. По его же мнению, такому благоприятному сценарию взяться просто неоткуда.

«Я больше согласен с Кудриным, чем с Минэкономразвития, хотя и не полностью. На мой взгляд, его цифры слишком оптимистичны. Они, конечно, мне нарисовали темпы роста, но они считают их, исходя из того, что у них будут расти инвестиции. В их прогнозе у них будут расти доходы населения. А Кудрин вполне обоснованно задает вопросы – откуда у вас вдруг будут расти инвестиции, откуда у вас будут расти доходы? Для этого же нужны какие-то условия. Что такое должно случиться? Ответа на эти вопросы у Минэкономразвития нет. Они тупо вбивают в свой прогноз некую цифру, и в результате подстановки этой цифры с ВВП все получается замечательно», - рассказал он.

Собеседник НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений.