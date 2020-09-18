Россиян предупредили о предстоящих массовых сокращениях
Экономист Денис Ракша в эфире НСН опроверг предсказанный Минэкономразвитием рост ВВП.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин разошелся с Минэкономразвития в оценках падения ВВП в 2020 году и его роста в последующие годы. Если Минэкономики оценивает падение ВВП России по итогам года в 3,9%, то Кудрин заявляет о 4-5%. Ожидаемые министерством темпы роста показателя выше 3% в последующие годы выглядят «очень оптимистично», заявил он.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мысль, что в прогнозах как Кудрина, так и Минэкономразвития наблюдается рост ВВП и рост доходов населения. По его же мнению, такому благоприятному сценарию взяться просто неоткуда.
«Я больше согласен с Кудриным, чем с Минэкономразвития, хотя и не полностью. На мой взгляд, его цифры слишком оптимистичны. Они, конечно, мне нарисовали темпы роста, но они считают их, исходя из того, что у них будут расти инвестиции. В их прогнозе у них будут расти доходы населения. А Кудрин вполне обоснованно задает вопросы – откуда у вас вдруг будут расти инвестиции, откуда у вас будут расти доходы? Для этого же нужны какие-то условия. Что такое должно случиться? Ответа на эти вопросы у Минэкономразвития нет. Они тупо вбивают в свой прогноз некую цифру, и в результате подстановки этой цифры с ВВП все получается замечательно», - рассказал он.
Собеседник НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений.
«По первому полугодию 2020 года у нас прибыль корпоративного сектора за исключением банковского упала в два раза. С восьми триллионов рублей до четырех. Оснований, что она сильно вырастет во втором полугодии, нет никаких. Инвестиции при этом упали всего на 4%. Сокращенные в этом году инвестиции – это недополученные проценты роста в последующих годах. А недополученная в этом году прибыль – это несделанные в следующем году инвестиции и так далее.
Алексей Кудрин, имея все это в виду, спрашивает, откуда берется этот безумный рост? Откуда компании будут платить сотрудникам зарплату, если у них нет прибыли? По моим личным данным, с первого октября многие крупные и очень крупные компании сокращают часть персонала, а тем, кто остался, сокращают зарплату на 20%. И никто сейчас зарплаты особо повышать не будет, даже тот, кто чувствует себя относительно неплохо, потому что в целом на рынке труда повышения зарплат нигде нет», - констатировал он.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал НСН, что скупкой валюты россияне пытаются оградить себя от «неадекватного поведения» российских властей. По данным Банка России, число покупок валюты в России на сумму от 5 тысяч долларов и более выросли в 10 раз.
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