Владимир Путин повысил оклады судей

Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов российских судей на 3% с 1 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В нём упоминаются судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировые судьи.

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Между тем, ранее стало известно, что зарплата снизилась у 58% россиян - это произошло за время пандемии COVID-19. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Специалисты опросили 2,3 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Выяснилось, что прежний заработок остался у 39 % респондентов, а больше стали получать лишь 3 процента опрашиваемых.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений. Он напомнил, что в первом полугодии прибыль корпоративного сектора упала в два раза, а оснований для роста во втором полугодии нет.


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ФОТО: Kremlin.ru
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