«Федеральная карта!»: В Госдуме пообещали скидки 70 миллионам россиян

«Мы рассчитываем, что эта единая карта заработает в масштабах всей страны. По нашим оценкам, около 70 млн человек смогут рассчитывать так или иначе либо на получение всего пакета скидок, либо части из них. Скидки будут зависеть от регионов и от соглашений самих сетей с уполномоченным органом, которым, скорее всего, будет Минпромторг. Каждый конкретный партнер со стороны бизнеса, - торговая сеть или учреждение, предоставляющее услуги, - должен будет с этими параметрами определиться», - сказал Диденко.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил «Радиоточке НСН», что речь не идет о скидках за счет субсидий государства бизнесу.

«Здесь речь идет не о субсидировании, а о социально ориентированном бизнесе, который итак дает скидки своим клиентам. Каждый участник этой программы будет сам определять размер скидок. Мы предлагаем, чтобы была единая социальная карта, которая позволяла бы получать скидки по всей стране в тех организациях, которые добровольно дали на это согласие», - сказал Нилов.

При этом он отметил, что подобные социальные карты внедрены в отдельных регионах, но единой федеральной карты до сих пор нет.

«Речь идет о том, чтобы была единая социальная карта и она выдавалась определенной категории граждан, как сегодня выдается "карта москвича", в Великом Новгороде тоже выдается подобная социальная карта. В разных регионах это есть, но нет карты федерального уровня, нет единой карты, которой можно пользоваться по всей стране», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»