«Федеральная карта!»: В Госдуме пообещали скидки 70 миллионам россиян
Алексей Диденко рассказал в эфире НСН, как будут определяться размеры скидок по единой социальной карте, а Ярослав Нилов объяснил, что речь идет не о субсидиях.
Введение единой социальной карты для незащищенных слоев населения может затронуть 70 млн россиян, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Ранее группа парламентариев предложила предоставить единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки, малоимущим и другим незащищенным слоям граждан.
«Мы рассчитываем, что эта единая карта заработает в масштабах всей страны. По нашим оценкам, около 70 млн человек смогут рассчитывать так или иначе либо на получение всего пакета скидок, либо части из них. Скидки будут зависеть от регионов и от соглашений самих сетей с уполномоченным органом, которым, скорее всего, будет Минпромторг. Каждый конкретный партнер со стороны бизнеса, - торговая сеть или учреждение, предоставляющее услуги, - должен будет с этими параметрами определиться», - сказал Диденко.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил «Радиоточке НСН», что речь не идет о скидках за счет субсидий государства бизнесу.
«Здесь речь идет не о субсидировании, а о социально ориентированном бизнесе, который итак дает скидки своим клиентам. Каждый участник этой программы будет сам определять размер скидок. Мы предлагаем, чтобы была единая социальная карта, которая позволяла бы получать скидки по всей стране в тех организациях, которые добровольно дали на это согласие», - сказал Нилов.
При этом он отметил, что подобные социальные карты внедрены в отдельных регионах, но единой федеральной карты до сих пор нет.
«Речь идет о том, чтобы была единая социальная карта и она выдавалась определенной категории граждан, как сегодня выдается "карта москвича", в Великом Новгороде тоже выдается подобная социальная карта. В разных регионах это есть, но нет карты федерального уровня, нет единой карты, которой можно пользоваться по всей стране», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
Авторы законопроекта предлагают предоставлять единую карту проживающим на территории России малоимущим семьям, одиноким малоимущим гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума, инвалидам, родителям детей-инвалидов, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также мужчинам и женщинам, которым исполнилось, соответственно, 60 и 55 лет.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова говорила «Радиоточке НСН», что россиянам со средним достатком стоит готовиться в 2022 году к снижению уровня жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Лиз Трасс стала фаворитом букмекеров в премьерской гонке
- Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
- Путин начал встречу с Эрдоганом в Тегеране
- На проезжавший по МКАД Porsche упал мужчина
- Reuters: поставки газа по «Северному потоку» возобновят 21 июля
- Компания Polymetal не исключила продажу российских активов
- «Западло с ними воевать». Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО
- Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Евросоюза
- Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс
- СМИ: на Украине погиб бывший военнослужащий шведских ВВС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru