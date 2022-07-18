На Госуслугах ввели оплату с помощью Yandex Pay

Отмечается, что с помощью Yandex Pay можно будет также оплатить задолженности от приставов и начисления по номеру квитанции (УИН).

В Минцифры напоминают, что на Госуслугах сегодня доступны способы оплаты банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир, с помощью мобильных операторов, а также электронных кошельков QIWI и ЭЛПЛАТ.

