На Госуслугах ввели оплату с помощью Yandex Pay

В Минцифры РФ сообщили, что пользователи Госуслуг отныне смогут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay.

«Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи". Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что с помощью Yandex Pay можно будет также оплатить задолженности от приставов и начисления по номеру квитанции (УИН).

В Минцифры напоминают, что на Госуслугах сегодня доступны способы оплаты банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир, с помощью мобильных операторов, а также электронных кошельков QIWI и ЭЛПЛАТ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ШтрафыГосуслуги
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