ФБМА сообщило об испытаниях препарата от коронавируса прямого действия

Федеральное медико-биологическое агентство России планирует до начала 2021 года начать клинические испытания препарата против коронавируса прямого действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

Она отметила, что ФМБА также планирует завершить в первом квартале 2021 года доклинические исследования своей вакцины от коронавируса.