ФБМА сообщило об испытаниях препарата от коронавируса прямого действия

Федеральное медико-биологическое агентство России планирует до начала 2021 года начать клинические испытания препарата против коронавируса прямого действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

Она отметила, что ФМБА также планирует завершить в первом квартале 2021 года доклинические исследования своей вакцины от коронавируса.

ФМБА: Препарат мефлохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом

Ранее Скворцова сообщила, что главной своей целью в период пандемии ФМБА обозначило обеспечение бесперебойной работой всех стратегических объектов на территории России.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:ПандемияЛекарстваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры