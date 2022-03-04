Fazer приостанавливает поставки шоколада в Россию

Финский производитель конфет и шоколада компания Fazer приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за военной операции на Украине. Об этом заявили в её пресс-службе.

Как отмечается, на российском рынке Fazer был представлен такими брэндами как Karl Fazer, Dumle и Geishа. Объём его экспорта в Россию оценивается приблизительно в 12,5 млн евро в год.