Fazer приостанавливает поставки шоколада в Россию

Финский производитель конфет и шоколада компания Fazer приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за военной операции на Украине. Об этом заявили в её пресс-службе.

Как отмечается, на российском рынке Fazer был представлен такими брэндами как Karl Fazer, Dumle и Geishа. Объём его экспорта в Россию оценивается приблизительно в 12,5 млн евро в год.

Сервис Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии

В то же время как заявили в российском отделении фирмы, все заводы компании, работающие в России, продолжат выпускать продукцию в бесперебойном режиме.

Помимо конфет и шоколада Fazer производит полуфабрикаты и хлебобулочные изделия.

Ранее стало известно, что финский застройщик YIT прекратит инвестиции в строительство жилья в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаФинляндияРоссияКонфетыПоставки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры