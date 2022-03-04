Финский застройщик YIT прекратит инвестиции в строительство жилья в России
Строительная компания YIT на фоне спецоперации России на Украине прекращает инвестиции в земельные участки и строительство квартир на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление YIT.
Как отметили в компании, за последнюю неделю геополитическая ситуация «резко изменилась».
«Эти события потребовали от YIT оперативного реагирования на кризис, в том числе ускорения стратегического пересмотра деятельности компании в России», — сообщает финский застройщик.
В связи с этим YIT решила «не инвестировать в земельные участки и не строить новые квартиры в России», пишет RT.
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