Сервис Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии

Сервис краткосрочной аренды квартир Airbnb приостановит все операции в России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Airbnb Брайан Чески.

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«Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии», — говорится в сообщении Чески в Twitter.

Ранее стало известно, что IKEA на время прекратит работу в России и Белоруссии, напоминает Газета.ру. Ряд компаний приняли решение приостановить работу в РФ на фоне российской специальной военной операции на Украине.

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ФОТО: pixabay.com
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