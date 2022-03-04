Сервис Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии
4 марта 202208:17
Сервис краткосрочной аренды квартир Airbnb приостановит все операции в России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Airbnb Брайан Чески.
«Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии», — говорится в сообщении Чески в Twitter.
Ранее стало известно, что IKEA на время прекратит работу в России и Белоруссии, напоминает Газета.ру. Ряд компаний приняли решение приостановить работу в РФ на фоне российской специальной военной операции на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru