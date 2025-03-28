Солнечное затмение 29 марта: Как наблюдать за ним, чтобы не лишиться зрения
Россияне смогут наблюдать солнечное затмение 29 марта. Больше всего повезло жителям на северо-западе страны, а также москвичам.
В Москве Луна закроет 2% солнечного диска, поэтому солнце будет выглядеть как «месяц». По данным Московского планетария, затмение начнется в 14:25 и закончится в 15:13 по столичному времени. В Санкт-Петербурге Луна закроет 13% Солнца.
Наибольшую фазу затмения на территории России можно будет наблюдать на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области в 14:44 (по московскому времени).
Специалисты предупреждают, что смотреть на Солнце «фатально опасно» для зрения. Врачи уверяют, что «солнечный кусочек», еще не закрытый Луной, может лишить человека зрения.
Поэтому лучше смотреть на необычное явление «через телефон» - сфотографировать, а для «реального» наблюдения точно понадобятся качественные очки. В любом случае смотреть на Солнце не рекомендуется дольше 20-30 секунд.
Для безопасного наблюдения можно воспользоваться подручными средствами: например, подойдут старый CD или DVD-диск, пленка от рентгеновского снимка или затемненное стекло. Любым небольшим зеркалом можно «спроецировать» Солнце на удаленную поверхность, что будет безопасно и красиво.
До этого Солнце подошло на минимальное расстояние к Земле 4 января 2025 года, жители планеты смогли увидеть самое большое светило в этом году. Об этом сообщает Московский планетарий.
Также на 2025 год «запланированы» два лунных и солнечных затмения. Лунные – 14 марта и 7 сентября, частные солнечные — 29 марта, а также 21 сентября. С территории России можно будет полностью увидеть сентябрьское лунное затмение.
Ранее россияне смогли наблюдать «черную» Луну. В этой фазе спутник Земли становится полностью невидимым, так как обращен к планете неосвещенной стороной.
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