«Что-то пошло не так»: В период коридора затмений не стоит вести себя опрометчиво
С 25 марта по 8 апреля 2024 года могут произойти важные события, которые способны судьбоносно повлиять на жизнь, рассказала НСН астролог Василиса Володина.
Не стоит опасаться коридора затмений, однако в этот период лучше отложить все важные начинания, заявила НСН астролог и телеведущая Василиса Володина.
Весной 2024 года коридор затмений проходит с 25 марта до 8 апреля. В астрологии этот период связывают с изменением «энергетических потоков» Земли. По словам Володиной, в этот период искажается понимание сути событий, что может привести к принятию неверных решений.
«В этом году 25 марта состоялось лунное затмение и 8 апреля состоится солнечное затмение. Не затмение создает напряженность, но оно показывает, что в мире что-то начинает идти не так. Дни около затмения также напряженные. Бояться их не надо, но в эти две недели могут происходить важные события. На бытовом уровне лунное затмение – необычное полнолуние: то, что было тайным, внезапно становится явным. У старшего поколения может быть повышенное беспокойство, давление. Молодежь просто совершает опрометчивые поступки в том, что касается личных отношений. Солнечное затмение – необычное новолуние, начинание. В этот момент искажается наше понимание, мы не видим то, что под носом лежит, рискуем наделать ошибок», - пояснила она.
Астролог добавила, что во время коридора затмений лучше воздержаться от выхода из зоны комфорта.
«Все грандиозные начинания противопоказаны, ситуация всегда идет по незапланированному сценарию. Это время позволяет миру эволюционировать. Все ходит не по кругу, происходит скачок. Это выход из зоны комфорта. Нужно избегать рискованных физических действий: не напрягаться в спорте, не нарываться в сложных отношениях. Если что-то само по себе происходит помимо вашей воли, этому стоит уделить повышенное внимание, поскольку могут быть последствия в будущем. При этом люди, которые родились ближе к 25 марта или 8 апреля, весь год будут сталкиваться с непредсказуемыми большими изменениями», - резюмировала она.
По данным исследования Pressfeed, с 2021 по 2023 год интерес россиян к эзотерике вырос. Число тарологов, нумерологов, астрологов и парапсихологов за последние годы увеличилось в 2,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Россия снизит добычу нефти, но не её экспорт
- Чемпион Ф1 Феттель допустил возвращение в гонки
- Элайджа Вуд сыграет в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»
- Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ
- СК попросил арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- В Госдуме предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
- В России определили зоны для тестирования сетей 5G
- В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G
- Кристен Стюарт пообещала не сниматься в кинокомиксах студии Marvel
- Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск «Хезболлы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru