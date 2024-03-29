«Что-то пошло не так»: В период коридора затмений не стоит вести себя опрометчиво

Весной 2024 года коридор затмений проходит с 25 марта до 8 апреля. В астрологии этот период связывают с изменением «энергетических потоков» Земли. По словам Володиной, в этот период искажается понимание сути событий, что может привести к принятию неверных решений.

«В этом году 25 марта состоялось лунное затмение и 8 апреля состоится солнечное затмение. Не затмение создает напряженность, но оно показывает, что в мире что-то начинает идти не так. Дни около затмения также напряженные. Бояться их не надо, но в эти две недели могут происходить важные события. На бытовом уровне лунное затмение – необычное полнолуние: то, что было тайным, внезапно становится явным. У старшего поколения может быть повышенное беспокойство, давление. Молодежь просто совершает опрометчивые поступки в том, что касается личных отношений. Солнечное затмение – необычное новолуние, начинание. В этот момент искажается наше понимание, мы не видим то, что под носом лежит, рискуем наделать ошибок», - пояснила она.