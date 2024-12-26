Россияне смогут наблюдать в новогоднюю ночь «черную» Луну

В этом случае она становится полностью невидима, так как обращена к Земле неосвещенной стороной.

Увидеть кусочек Луны можно, если на ней в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

