«Фашисты». Бортко раскритиковал латвийцев за фильм о легионере СС

Комментируя информацию в СМИ о планах Министерства культуры прибалтийской республики направить 300 тысяч евро на съёмки фильма про военного преступника Эрнеста Лауманиса он отметил, это не должно повлиять на отношение к этой стране, в которой «прославляют легионеров СС».

«Чего им стесняться? Давным-давно ходят с факелами... прославляют своих легионеров СС... Да хрен с ними. Какое нам до этого дело?» — заключил Бортко.

Ранее парламент Латвии запретил празднование в стране Дня Победы, а также публичное использование Георгиевских лент, сообщает НСН.