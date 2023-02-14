«Фашисты». Бортко раскритиковал латвийцев за фильм о легионере СС

Советский и российский кинорежиссёр Владимир Бортко заявил, что латвийцы «фашистами были и остались», сообщает NEWS.ru.

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Комментируя информацию в СМИ о планах Министерства культуры прибалтийской республики направить 300 тысяч евро на съёмки фильма про военного преступника Эрнеста Лауманиса он отметил, это не должно повлиять на отношение к этой стране, в которой «прославляют легионеров СС».

«Чего им стесняться? Давным-давно ходят с факелами... прославляют своих легионеров СС... Да хрен с ними. Какое нам до этого дело?» — заключил Бортко.

Ранее парламент Латвии запретил празднование в стране Дня Победы, а также публичное использование Георгиевских лент, сообщает НСН.

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ТЕГИ:ФильмЛатвияКинорежиссёрВладимир Бортко
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