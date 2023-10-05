Фасады Национального космического центра оформят светопрозрачными модулями
Продолжается архитектурное оформление внешних фасадов комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, длина центральной галереи, которой соединены между собой все здания НКЦ, превышает полкилометра. Бочкарев отметил, что специалисты оформляют все здания НКЦ в одном архитектурном стиле. Так, для внешней отделки зданий используют светопрозрачные модульные фасады, площадь которых составляет порядка 140 тысяч квадратных метров, 120 из которых - светопрозрачные конструкции.
Глава строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков отметил, что художественное оформление НКЦ современными материалами и архитектурным стеклом подчеркивает геометрию всех зданий. По словам Маслакова, на шпиле установят прожектор, а по вертикали – линейные светильники.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активном строительстве НКЦ, которое ведется по поручению президента России Владимира Путина. Строители уже закончили монтаж 47 этажей зданий и приступили к фасадным и отделочным работам.
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