Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ
Монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева завершился. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник осмотрел объект вместе с зампредом правительства РФ – главой Минпромторга Денисом Мантуровым и генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым. По словам Собянина, основные монтажные работы закончены, смонтированы все 47 этажей здания.
«Приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам. Согласовываем техническое задание на уже технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объеме», – указал мэр Москвы.
Сергей Собянин поблагодарил правительство России за участие в проекте и поддержку. Градоначальник напомнил, что реорганизация территории ГКНПЦ имени Хруничева проводится по решению президента Владимира Путина. Кроме строительства комплекса зданий НКЦ проект предусматривает создание технополиса.
Как отметил Денис Мантуров, на территории ГКНПЦ создаются комфортные условия для работы.
Строительство комплекса зданий НКЦ общей площадью 255 тыс. кв. м. стартовало в IV квартале 2019 года. Планируется, что на площадке разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, институты и предприятия отрасли, современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса и диверсификации производства, а также выставочные центры. По предварительным оценкам, всего здесь будет создано около 20 тысяч рабочих мест.
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