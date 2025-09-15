«Сегодня в России около 75 тысяч человек имеют статус адвоката, а юристов у нас полтора миллиона, это по оценкам аналитиков. Страшилки, которыми нас пугают аналитики, не соответствуют действительности. Сейчас «серые» адвокаты и так не платят налоги.. С чего они взяли, что бюджет лишится 25 миллиардов в год? У нас официально по профессиям есть юристы, нотариусы, бухгалтеры и аудиторы. Все налоги считаются по этим профессиям. Если будет адвокатская монополия, юристы поступят в адвокатскую корпорацию и будут соблюдать все законы. В этом случае поступления налогов увеличатся», - пояснила она.

Айвар подчеркнула, что цель «адвокатской монополии» - гарантия качества услуг.

«Адвокатская монополия – это не про деньги, а про качество защиты. У адвокатов есть единый стандарт профессии, есть этика адвоката, дисциплинарный контроль и гарантия тайны. Получение статуса адвоката – это сложно, это квалификационный экзамен. Для этого нужен стаж юридической профессии. Но это гарантия клиента на оказание квалифицированной помощи. Сейчас у нас в судах происходит вакханалия. Человек приходит с доверенностью, а суды даже не проверяют, есть ли у него юридическое образование или нет. Ваш сосед по факту может представлять ваши интересы в суде при доверенности», - добавила собеседница НСН.

Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.

