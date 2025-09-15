Айвар: При доверенности любой человек может выступить в суде адвокатом
В России только у 75 тысяч юристов есть статус адвоката, необходимо «обелить» эту сферу, заявила НСН Людмила Айвар.
Представлять интересы россиянина в суде сегодня может любой «юрист» без образования, заявила НСН заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.
Принятие законопроекта об «адвокатской монополии» может привести к существенному снижению налоговых поступлений — до 25 млрд в год, считают аналитики. Минюст намерен ужесточить допуск в суды, чтобы сократить число злоупотреблений со стороны недобросовестных юристов и сделать процесс судопроизводства более профессиональным. Однако, по подсчетам экспертов, в первые пять лет бюджет может недополучить 130–140 млрд рублей несмотря на ожидаемый рост стоимости услуг адвокатов, пишут «Известия». Айвар не согласилась с такими подсчетами.
«Сегодня в России около 75 тысяч человек имеют статус адвоката, а юристов у нас полтора миллиона, это по оценкам аналитиков. Страшилки, которыми нас пугают аналитики, не соответствуют действительности. Сейчас «серые» адвокаты и так не платят налоги.. С чего они взяли, что бюджет лишится 25 миллиардов в год? У нас официально по профессиям есть юристы, нотариусы, бухгалтеры и аудиторы. Все налоги считаются по этим профессиям. Если будет адвокатская монополия, юристы поступят в адвокатскую корпорацию и будут соблюдать все законы. В этом случае поступления налогов увеличатся», - пояснила она.
Айвар подчеркнула, что цель «адвокатской монополии» - гарантия качества услуг.
«Адвокатская монополия – это не про деньги, а про качество защиты. У адвокатов есть единый стандарт профессии, есть этика адвоката, дисциплинарный контроль и гарантия тайны. Получение статуса адвоката – это сложно, это квалификационный экзамен. Для этого нужен стаж юридической профессии. Но это гарантия клиента на оказание квалифицированной помощи. Сейчас у нас в судах происходит вакханалия. Человек приходит с доверенностью, а суды даже не проверяют, есть ли у него юридическое образование или нет. Ваш сосед по факту может представлять ваши интересы в суде при доверенности», - добавила собеседница НСН.
Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме объяснили отсутствие автоматических штрафов для водителей без ОСАГО
- Айвар: При доверенности любой человек может выступить в суде адвокатом
- Путин потребовал бороться уклонением от уплаты налогов
- RT и Jiangxi TV представили шоу «Мелодии сквозь время и пространство»
- Доцент МГУ объяснил, почему зумерам больше не нужен секс
- В Госдуме призвали пересчитывать плату при отключении интернета
- Родителям рассказали, как спасти ребенка от влияния мошенников
- Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за дронов в Польше
- Туроператоры уверены, что Испания не откажется от российских туристов
- Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru