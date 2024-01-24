ФАС: Wildberries и Оzon заняли доминирующее положение на рынке

По данным ведомства, на их долю приходится около 80% рынка.

К этим компаниям обратился глава ФАС Максим Шаскольский с предложением добровольно устранить нарушения законодательства РФ из-за того, что сейчас действует мораторий на проверки IT-компаний.

Он также отметил, что ФАС получает в большом количестве жалобы на работу Wildberries и Оzon непосредственно от потребителей, а также от представителей малого и среднего бизнеса.

«Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — добавил глава регулятора.

Ранее ФАС объявила о блокировке более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



