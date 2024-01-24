ФАС: Wildberries и Оzon заняли доминирующее положение на рынке
Wildberries и Оzon занимают доминирующее положение на рынке среди маркетплейсов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, на их долю приходится около 80% рынка.
К этим компаниям обратился глава ФАС Максим Шаскольский с предложением добровольно устранить нарушения законодательства РФ из-за того, что сейчас действует мораторий на проверки IT-компаний.
Он также отметил, что ФАС получает в большом количестве жалобы на работу Wildberries и Оzon непосредственно от потребителей, а также от представителей малого и среднего бизнеса.
«Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — добавил глава регулятора.
Ранее ФАС объявила о блокировке более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru