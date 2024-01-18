Силовики пришли в офис Wildberries после пожара в Шушарах
В московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе в Шушарах, 18 января, пришли правоохранительные органы, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Представители маркетплейса сообщили, что заинтересованы в установлении причин возгорания и готовы предоставить органам следствия всю необходимую информацию. В Wildberries также уточнили, что приход силовиков не повлиял на работу компании.
Как пишет РБК со ссылкой на источник, во всех объектах компании проходят проверки пожарной безопасности. Также проверяются системы безопасности и документация.
Ранее СМИ сообщали о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело за злоупотребление полномочиями после пожара на складе. Согласно предварительной информации, здание в поселке Шушары не имело разрешения на ввод в эксплуатацию.
МЧС России рассматривает три версии пожара. Среди них занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru