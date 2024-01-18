Силовики пришли в офис Wildberries после пожара в Шушарах

Представители маркетплейса сообщили, что заинтересованы в установлении причин возгорания и готовы предоставить органам следствия всю необходимую информацию. В Wildberries также уточнили, что приход силовиков не повлиял на работу компании.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, во всех объектах компании проходят проверки пожарной безопасности. Также проверяются системы безопасности и документация.

Ранее СМИ сообщали о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело за злоупотребление полномочиями после пожара на складе. Согласно предварительной информации, здание в поселке Шушары не имело разрешения на ввод в эксплуатацию.

МЧС России рассматривает три версии пожара. Среди них занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем, напоминает «Радиоточка НСН».

