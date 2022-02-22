ФАС возбудила дело против МТС из-за цен на связь

«Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», - отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным ФАС, в январе текущего года МТС увеличил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 9,5%, повышение коснулось более 28 млн абонентов. Оператор обосновал это увеличением затрат компании; однако МТС не предоставил ФАС данных, подтверждающих рост расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов.

