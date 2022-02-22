ФАС возбудила дело против МТС из-за цен на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против мобильного оператора МТС после повышения компанией цен на услуги сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Подорожание архивных мобильных тарифов коснется 20% россиян

«Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», - отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным ФАС, в январе текущего года МТС увеличил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 9,5%, повышение коснулось более 28 млн абонентов. Оператор обосновал это увеличением затрат компании; однако МТС не предоставил ФАС данных, подтверждающих рост расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов.

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:Мобильные ОператорыМобильная СвязьФАС
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