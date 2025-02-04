ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу
«Альфа-банка» был трижды оштрафован Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства, наказание связано с размещением ненадлежащей рекламы.
Первый штраф был назначен за ролик, который демонстрировался в эфире федеральных телеканалов. В нём говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных в любых банкоматах «Альфа-банка», а также годовом периоде без процентов по кредитной карте. В ведомстве указали, что поясняющие данные давались «трудным для восприятия способом в течение короткого времени».
Второй штраф также связан с радио и телерекламой. Речь идёт о ролике, рассказываюшем о кешбэке в размере 30% в сервисе «Заправким в приложении банка.
«В роликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме получения кешбэка и не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию», - указали в ФАС.
Также служба оштрафовала «Альфа-банк» за ролик, в котором говорилось, что у кредитной организации «лучший мобильный банк», однако не указывались объективные критерии сравнения, что могло «ввести потребителей в заблуждение».
Суммы штрафов в ведомстве не уточнили.
Ранее ФАС оштрафовала ВТБ за рекламу кредитной карты, которая содержала некорректное сравнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru