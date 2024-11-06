ФАС проверяет аэропорт Внуково из-за цен на питьевую воду

В администрации международного аэропорта подчеркнули, что за контроль цен могут отвечать только государственные органы надзора. На слишком дорогую воду в торговых заведениях зоны вылета за границу пожаловалась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», например, бутылка воды объемом 0,5 литра стоит не менее 150 рублей. Подавшая жалобу ассоциация считает, что речь может идти о монопольном сговоре продавцов.

