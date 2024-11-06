ФАС проверяет аэропорт Внуково из-за цен на питьевую воду
Федеральная антимонопольная служба проверяет московский аэропорт «Внуково» на обоснованность цен на питьевую воду в бутылках и возможное нарушение антимонопольного законодательства. При этом, как заявили агентству «Москва» в администрации воздушной гавани, сама она не имеет возможности контролировать цены товаров, которые выставляют продавцы, поскольку только сдаёт эти площади в аренду.
В администрации международного аэропорта подчеркнули, что за контроль цен могут отвечать только государственные органы надзора. На слишком дорогую воду в торговых заведениях зоны вылета за границу пожаловалась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», например, бутылка воды объемом 0,5 литра стоит не менее 150 рублей. Подавшая жалобу ассоциация считает, что речь может идти о монопольном сговоре продавцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru