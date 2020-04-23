ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба проверит торговые сети и поставщиков из-за роста цен на лимоны до 500%. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, ведомство проконтролирует «каждую сделку» поставщиков.
Тенищев подчеркнул, что ему известно о «нескольких просто вопиющих фактах, когда наценка доходила до 300%, 400% и 500% на одном этапе». Это было и у сетей, и у поставщиков. Он заверил, что все эти факты были зафиксированы.
При этом начальник управления по борьбе с картелями ФАС добавил, что рост цен на лимоны, зафиксированный в марте-апреле, связан с сокращением импорта до 41% и повышенным спросом на продукт в период распространения коронавирусной инфекции.
Ранее НСН писала, что ФАС получила жалобы на рост цен на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом заявил начальник управления АПК ведомства Анна Мирониченко. По её словам, подорожание связано с краткосрочным повышением спроса, а также ограничением поставок из-за рубежа.
Ранее в соцсетях распространяли информацию о том, что эти продукты эффективны против вирусов. Кроме того, как известно, 80% поставок в Россию того же чеснока приходится на Китай.
Генпрокуратура уже поручила ФАС проверить обоснованность увеличения цен по этим трём товарным позициям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны
- Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
- Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
- ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
- Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru