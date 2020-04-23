ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба проверит торговые сети и поставщиков из-за роста цен на лимоны до 500%. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, ведомство проконтролирует «каждую сделку» поставщиков.

Тенищев подчеркнул, что ему известно о «нескольких просто вопиющих фактах, когда наценка доходила до 300%, 400% и 500% на одном этапе». Это было и у сетей, и у поставщиков. Он заверил, что все эти факты были зафиксированы.

При этом начальник управления по борьбе с картелями ФАС добавил, что рост цен на лимоны, зафиксированный в марте-апреле, связан с сокращением импорта до 41% и повышенным спросом на продукт в период распространения коронавирусной инфекции.