ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба проверит торговые сети и поставщиков из-за роста цен на лимоны до 500%. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, ведомство проконтролирует «каждую сделку» поставщиков.

Тенищев подчеркнул, что ему известно о «нескольких просто вопиющих фактах, когда наценка доходила до 300%, 400% и 500% на одном этапе». Это было и у сетей, и у поставщиков. Он заверил, что все эти факты были зафиксированы.

При этом начальник управления по борьбе с картелями ФАС добавил, что рост цен на лимоны, зафиксированный в марте-апреле, связан с сокращением импорта до 41% и повышенным спросом на продукт в период распространения коронавирусной инфекции.

В России преодолели имбирный ажиотаж

Ранее НСН писала, что ФАС получила жалобы на рост цен на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом заявил начальник управления АПК ведомства Анна Мирониченко. По её словам, подорожание связано с краткосрочным повышением спроса, а также ограничением поставок из-за рубежа.

Ранее в соцсетях распространяли информацию о том, что эти продукты эффективны против вирусов. Кроме того, как известно, 80% поставок в Россию того же чеснока приходится на Китай.

Генпрокуратура уже поручила ФАС проверить обоснованность увеличения цен по этим трём товарным позициям.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПродуктыЦеныФАС
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