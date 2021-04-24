В Минэкономразвитии спрогнозировали уровень индексации тарифов на электроэнергию
По прогнозам Минэкономразвития, индексация тарифов на электроэнергию для населения в России составит 5% каждый год в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, составленный ведомством.
«В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», - отмечают в министерстве.
При этом для других потребителей рост регулируемых тарифов сетевых организаций составит не более 3% ежегодно с 2022 по 2024 годы, сообщает RT.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что ведомство не рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы энерготарифов в ближайшее время.
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