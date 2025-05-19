ФАС нашла ограничения доступа для провайдеров в ЖК застройщика «ПИК»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла ограничения доступа для операторов связи в жилых комплексах группы компаний «ПИК». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС начала проверку ограничения доступа провайдеров в ЖК компании «ПИК»

Выяснилось, что в новостройках в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях услуги подключения к интернету предоставляет только оператор застройщика Lovit. Все остальные компании не имеют возможности работать в ЖК.

В феврале 2025 года жильцы ряда домов в этих кварталах остались без интернета на несколько дней из-за кибератак и отсутствия конкурирующих провайдеров. Эта ситуация стала поводом для проверки со стороны ФАС. Служба направила запросы «Ловител» и 10 управляющим компаниям застройщика. Ведомство пообещало принять меры, если нарушения подтвердятся.

Ранее сообщалось, что в России введут запрет на монополию провайдеров в новостройках, напоминает НСН.

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Фото: fas.gov.ru
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