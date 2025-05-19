ФАС нашла ограничения доступа для провайдеров в ЖК застройщика «ПИК»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла ограничения доступа для операторов связи в жилых комплексах группы компаний «ПИК». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в новостройках в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях услуги подключения к интернету предоставляет только оператор застройщика Lovit. Все остальные компании не имеют возможности работать в ЖК.
В феврале 2025 года жильцы ряда домов в этих кварталах остались без интернета на несколько дней из-за кибератак и отсутствия конкурирующих провайдеров. Эта ситуация стала поводом для проверки со стороны ФАС. Служба направила запросы «Ловител» и 10 управляющим компаниям застройщика. Ведомство пообещало принять меры, если нарушения подтвердятся.
Ранее сообщалось, что в России введут запрет на монополию провайдеров в новостройках, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Марьино и Новооленовку
- ФАС нашла ограничения доступа для провайдеров в ЖК застройщика «ПИК»
- Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа в 17 часов
- Армения не обсуждает вывод военной базы РФ со своей территории
- Финляндия поставит Киеву боеприпасы за счет доходов от российских активов
- СМИ: Страны ЕС согласовали фонд милитаризации объединения на €150 млрд
- В Иране рассказали, в каком случае ядерная сделка страны с США не состоится
- СМИ: США предупредили ЕС о подготовке новых санкций против России
- Володин назвал ЕС «тюрьмой народов»
- Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять Шаман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru